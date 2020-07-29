عمّان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسالتقى رئيس الاتحاد البرلماني العربي- رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة اليوم، برئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، الذي يزور الأردن حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث أطر العمل البرلماني المشترك، وجملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحة الليبية ومساعي التوصل إلى حل سياسي.// انتهى //14:41ت م0100