سياسي / وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية ووزير الشؤون الخارجية الغابوني يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
أجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الغابونية باكوم موبيلي بوبيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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14:43ت م
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