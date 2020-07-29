الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الغابونية باكوم موبيلي بوبيا.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:43ت م0101