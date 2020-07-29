الدمام 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة، إلى جانب تنظيم أعمال المسالخ والتأكد من جاهزيتها، حيث وجه معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير كافة الإدارات بتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المنطقة الشرقية والمستفيدين من الخدمات البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لتجهيز المرافق العامة والواجهات البحرية والشواطئ والحدائق العامة، من خلال تشكيل فرق عمل للصيانة والتهيئة، لافتا إلى قيام الأمانة والبلديات التابعة لها بتجهيز ٦٣٠ حديقة و ١٣ منتزها و٩٤ مضماراً، بالإضافة إلى ١٠ واجهات بحرية وتجهيز مجموعة من الساحات و٢٣٤ موقعا مختلفا ، حيث تم الاهتمام بتعقيمها وتطهيرها ونظافتها، وتعقيم الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، و صيانة وتجهيز وتعقيم ألعاب الأطفال وتجهيز المسطحات الخضراء، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بتلك المرافق، كما تم تحديد مساحات الجلوس على الواجهات البحرية والكورنيشات بما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.وبين أنه تم تهيئة مصليات العيد ووضع عقود الزينة على أعمدة الطرق والميادين ، وتشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، مع التركيز على محلات الحلويات والملاحم وأسواق الخضار بتكثيف الرقابة عليها من أجل ضمان جودة الغذاء وسلامة الإنسان، وتكثيف الحملة الميدانية لمراقبة المطاعم، و مراقبة المحلات التجارية، وصوالين الحلاقة، ومراكز التجميل، و التنبيه على مقاولي النظافة بمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة و معدات النظافة و متابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة بشكل مستمر، و تخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة كما تضمنت الخطة التي وضعتها الأمانة لاستقبال عيد الأضحى والتشديد على نظافة الأحياء والمناطق والشوارع الرئيسة و الداخلية، وتكليف مقاولي مشاريع النظافة بزيادة أعداد وأنواع المعدات لأعمال النظافة العامة .ولفت الصفيان أن الأمانة وضعت خطة تنظيمية لعمل المسالخ في أيام عيد الأضحى المبارك في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، إذ تم تهيئة جميع المسالخ بمستوى نظافة عالي لاستقبال ذبائح المواطنين والمقيمين في العيد، والذي يتوقع أن يشهد إقبالاً، حيث تم وضع الآليات المناسبة التي سيتم عملها، والتأكد من وضع تطبيق الشروط الخاصة بالذبح والسلخ والكشف في مسالخ ‏البلديات التابعة والمرتبطة، بهدف تنظيم الإقبال على المسالخ خلال هذه الفترة ، وتجهيزها بالعدد الكافي من الجزارين وعمال النظافة، وعدد من الأطباء البيطريين والمشرفين على المسالخ للكشف على الذبائح، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة فيروس "كورونا"، إضافة إلى تخصيص عمالة ومعدات لرفع مخلفات ذبح الأضاحي من جلود وأحشاء، وتخصيص حاويات لجمعها والتخلص منها، و إلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بوضع المخلفات في أكياس محكمة الإغلاق وتوفير حاويات مناسبة.وقال: إن خطة العمل الخاصة بعيد الأضحى المبارك تتضمن تكثيف الجولات الرقابية للإدارة العامة النسائية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة كمراكز التجميل النسائية، وذلك للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالتعليمات وتكثيف أعمال زراعة وصيانة المزروعات في الحدائق والشوارع والميادين والساحات البلدية, والتأكد من جاهزية دورات المياه في هذه المرافق وتعبئة خزاناتها بالمياه، إضافة صيانة الألعاب الخاصة بالأطفال والتأكد من سلامتها كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة .ودعا الصفيان جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بصحة البيئة والخدمات الأخرى التي تقدمها الأمانة من خلال البلديات التابعة والمرتبطة والإبلاغ من خلال مركز 940 ، مؤكدا أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل خلال إجازة عيد الأضحى على مدار الساعة لاستقبال الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري .// انتهى//14:47ت م0103