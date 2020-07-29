مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدورة العلمية الصيفية الافتراضية التي عقدت -عن بعد- برعاية معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس بعنوان " فقه المناسك ومقاصدها في جائحة كورونا" لمدة 7 أيام وذلك انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية اللذان يعدان منبراً لنشر هدايات هذا الدين وتوجيه وإرشاد المسلمين وصرحا من صروح الهدى للعالمين.وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان المقوشي أن الدورة حظيت بما يقارب 10 آلاف مستفيد من الدروس العلمية، فيما كانت برامج التواصل الاجتماعي تبث لجميع أقطار العالم العربي والإسلامي والتي أشرفت عليها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بكل احترافية ومهنية لإيصال رسالة الدين الإسلامي الوسطي الحنيف عبر المنصات الرقمية المختلفة.وبين أن الرئاسة استضافت أربعة من العلماء والفقهاء الذين بدورهم قدموا 13 عشر مجلساً علمياً إلى جمهور العالم العربي والإسلامي والمتاحة حالياً عبر المنصة الإلكترونية " منار الحرمين " والرابط http://manaratalharamain.gov.sa/ ، تضمنت سلسلة محاضرات تناولت موضوعاتها أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والواجب الشرعي تجاه هذا المرض .// انتهى //14:48ت م0104