جدة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة ، أنشطتها الوقائية والتوعوية عن حملة (خذوا حذركم) التي دشنها معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، متزامنة مع رفع الحظر والعود إلى الحياة الطبيعة بحذر.وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات وقائية عبر الشاشات الالكترونية واللوحات الإعلانية والاستفادة منها بالمواد التوعوية المتضمنة على محتوى وقائي وفق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.وتهدف الحملة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والتباعد في التجمعات وتطبيق جميع التعليمات الصحية ، وشملت الميادين العامة والمراكز التجارية والأسواق الكبيرة الطرق والشوارع.// انتهى //14:50ت م0105