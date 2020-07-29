القطيف 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسواصلت بلدية محافظة ‎القطيف، لليوم السادس حملتها في رفع الأنقاض مجهولة المصدر ومسح الساحات ورفع السيارات المهملة من حي الجامعيين التركية الصناعية بجزيرة تاروت ضمن جهودها لتحسين المشهد البصري بالمحافظة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن إدارة النظافة في بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف ضبطت شاحنة مخالفة بحي الجامعيين في تاروت، تقوم بتفريغ حمولتها من الأنقاض والمخلفات في الأماكن غير المخصصة في مخالفة صريحة للأنظمة، مؤكداً حجز الشاحنة وتطبيق الغرامة المالية عليها وإلزامها برفع 1000 متر مكعب من الأنقاض من الموقع.وحذرت البلدية المخالفين من القيام برمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية، مؤكدةً على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف، وأنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء.كما نفَّذت بلدية محافظة القطيف خلال الأسبوعين الماضيين، "281" جولة على المنشآت الغذائية في المحافظة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية، وكذلك تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار العدوى، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن جولات مراقبي البلدية الميدانيين خلال تلك الفترة شملت 1066 محلاً، أسفرت عن إغلاق 17 محلا مخالفاً للاشتراطات، ومصادرة 775 كيلوجراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.وأكد المهندس الحسيني، أن البلدية كثفت نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، لتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».// انتهى//.14:54ت م0106