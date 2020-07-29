مكة المكرمة في 08 ذو الحجة 1441 ه الموافق 29 يوليو 2020 م واسأغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬ ممثلةً ‫في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة،‬ 29 محلاً تجارياً مخالفاً ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تنفذها البلدية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.وأوضح رئيس البلدية المهندس غيث بن حامد الشنبري أنَّ سبب إغلاق المحلات يعود إلى عدم توفر الرخص النظامية للمحلات وعدم مراجعة وسداد المخالفات المترتبة على المخالفين لافتا النظر إلى قيام المراقبين بقسم المواد الغذائية بتنفيذ 86 جولة ميدانية، و65 جولة ميدانية لقسم الأسواق، لرصد المخالفات ومكافحة الباعة المتجولين وتطبيق الأنظمة و الاشتراطات البلدية.وأكَّد أنَّ أعمال الرقابة الميدانية للبلدية مستمرة على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، إضافةً إلى متابعة الأعمال الأخرى لمراقبة البناء وصيانة المرافق وتسديد البلاغات، والحرص على مواصلة الحملات الرقابية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.// انتهى //14:54ت م0107