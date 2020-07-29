الدمام 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسنفذت بلدية محافظة الخفجي، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين، (69) جولة رقابية، على كافة المطابخ والمطاعم ومحلات الحلاقة ومغاسل الملابس ومحلات الحلويات بالمحافظة، وذلك ضمن جولاتها التفتيشية التي تنفذها للتأكد من الالتزام بالأنظمة وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار العدوى.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، أن هذه الجولات شملت (483) منشأة غذائية، وأسفرت عن إغلاق ( 4) محلات مخالفاً للاشتراطات البلدية، وتسجيل (53) إنذاراً، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، وأتلفت أكثر من (188) كيلوجراما من المواد الغذائية وتسجيل (5) مخالفات لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء عدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر .وأضاف، المهندس الحميداني، أن البلدية كثفت نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من انتشار العدوى، وإحكام الرقابة الصحية، مؤكداً استمرار البلدية جولاتها التفتيشية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة لسلامة المواد الغذائية المتداولة، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».// انتهى//14:55ت م0108