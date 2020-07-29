منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسدشن مدير عامّ الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تطبيق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى وإحدى الشركات الخاصة الذي يُستخدم للإبلاغ عن الأحداث العرضية والأخطاء الطبية والدوائية بما يعزز من سلامة المرضى لمنع تكرار تلك الأحداث.ويعد مستشفى قوى الأمن أول مستشفى يطبق هذه الخدمة والأول الذي يطبق نموذج إدارة التغيير المعزز لسلامة المرضى وهي نقلة نوعية في إدارة المخاطر الطبية وضمان تقديم الخدمة الطبية للمريض بشكل آمن وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية المستمر لرفع سلامة منسوبيها في المقام الأول في كل المنشآت الصحية التابعة لها.وقال اللواء الدكتور سليمان الداوود إن هذا التدشين يعد ثمرة للتعاون المستمر بين الإدارة العامة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمركز السعودي لسلامة المرضى في إطار شراكاتها الاستراتيجية الساعية لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لرجال الأمن البواسل وذويهم على الأصعدة كافة.يذكر أن تطبيق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) أطلقه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في ديسمبر 2019م لتكون المملكة بذلك أول دولة تطبق مثل هذه المبادرة الرائدة، وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبد الإله الهوساوي أن المركز أحدث استراتيجية سلامة المرضى ابتداءً من اطلاق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) التي ستكون خلال الخمس سنوات القادمة أكبر منصة وطنية لسلامة المرضى على المستوى العالمي.// انتهى //15:48ت م0122