عمّان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، وفاة طفل وإصابة نحو 700 شخص نتيجة اصابتهم بتسمم غذائي جراء تناولهم امس وجبات غذائية من أحد المطاعم في محافظة البلقاء غرب العاصمة عمان.ووجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز وزيري المياه والري والصحة، بضرورة متابعة نتائج الفحوصات المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة.من جهته، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، ان معظم الحالات التي تم ادخالها في حالة صحية جيدة، وان عددا قليلا منها بدرجة متوسطة، موضحاً ان الفحوصات المخبرية اثبتت وجود جرثومتي انتيركوكس فيكالس، وكامبيلوباكتر في الوجبات التي تناولها المصابون.// انتهى //16:08ت م0130