البكيرية 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسانطلقت الاستعدادات والتجهيزات لموسم عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ، بمحافظة البكيرية الذي تشرف عليه بلدية المحافظة التابعة لأمانة منطقة القصيم .وأكدت البلدية أنها ستقوم بتسهيل ذبح الأضاحي على سكان المحافظة , من خلال منظومة عمل متكاملة، مكونة من مسلخ رئيسي بالمحافظة وسبع نقاط ذبح موزعة داخل المراكز التابعة وأيضاً سوق رئيسي بالمحافظة وأسواق متفرقة مؤقته داخل المراكز التابعة , كما سيتم الترخيص للمطابخ بالذبح بعد تطبيق الاشتراطات الصحية ووضع جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية ، ووضعت البلدية خطة إصحاح بيئي ترتكز على التخلص الآمن من الفضلات والجلود، وعمليات رش مستمرة بالمبيدات لأماكن محددة لمنع أي انتشار للحشرات.// انتهى //16:17ت م0133