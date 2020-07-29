إسلام آباد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلن الجيش الباكستاني اليوم عن مقتل أحد جنوده بهجوم نفذه مسلحون من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن عناصر مجهولة أطلقت النار من داخل أفغانستان على نقطة حدودية باكستانية في منطقة باجور القبلية ما أدى إلى مقتل جندي باكستاني.وجاء هذا التطور في نفس اليوم الذي اعادت فيه باكستان جندياً أفغانياً كان قد تعرض لإصابات بالغة وتم علاجه في مستشفى عسكري باكستاني بناء على طلب الحكومة الأفغانية، حيث عاد الجندي الأفغاني إلى بلاده بعد أن تماثل للشفاء.// انتهى //16:19ت م0134