اقتصادي / سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقرا
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
الخرطوم 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقرا عند 17150.226 نقطة .
وانخفض حجم التداول مقارنة بتداول أمس من 386,930,955 جنيها الى 164,207,230 جنيهاً بنسبة إنخفاض بلغت 58 %، كما إنخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 44,838,839 إلى 295,766 ورقة بنسبة انخفاض بلغت 99 %، فيما إرتفع عدد الصفقات المنفذة من 252 إلى 289 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 15 % .
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