الخرطوم 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقرا عند 17150.226 نقطة .وانخفض حجم التداول مقارنة بتداول أمس من 386,930,955 جنيها الى 164,207,230 جنيهاً بنسبة إنخفاض بلغت 58 %، كما إنخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 44,838,839 إلى 295,766 ورقة بنسبة انخفاض بلغت 99 %، فيما إرتفع عدد الصفقات المنفذة من 252 إلى 289 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 15 % .// انتهى //16:23ت م0136