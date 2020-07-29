عكار 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.حيث وزع أمس 6,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 شخص، وذلك ضمن الأسبوع الأول من الشهر الثاني من مشروع مخبز الأمل الخيري في مرحلته الثانية.ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.//انتهى//16:56ت م0147