أبين - مأرب 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مدينة شقرة بمديرية خنفر ومديرية زنجبار بمحافظة أبين.وتضمنت كسوة العيد توزيع 1,100حقيبة تشمل 3,300 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3,300 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).يذكر أن المركز دشن مؤخرًا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.وتضمنت كسوة العيد توزيع 1,600 حقيبة تشمل 4,800 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 4,800 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 477 مشروعًا.//انتهى //17:02ت م0148