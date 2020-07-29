حجة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م في قسم الطوارئ 9 مستفيدين، وعيادة الباطنية 147 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 115 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مرضى.كما صرفت الأدوية لـ 146 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 70 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//17:02ت م0149