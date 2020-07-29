الدمام 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية استعداداته لتهيئة وتجهيز 1378 جامعاً ومسجداً في عدد من مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441 هـ .وجاء تهيئة هذا العدد من الجوامع والمساجد لإقامة صلاة العيد ضمن خطة وضعها الفرع وسط الأخذ بكامل الاستعدادات وجميع الضوابط الصحية الصادرة عن الجهات المختصة وهي: إحضار سجادة خاصة، ولبس الكمام، والحرص على وجود مسافة كافية بين كُلّ مصلٍّ وآخر، وتوزيع مراقبي المساجد، داعيـاً الجميع بضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل المساجد والجوامع وخارجها حفاظاً على سلامة الجميع .يذكر أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الدمام ستقام في تمام الساعة 5:20 بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة تقريباً.// انتهى//17:09ت م0150