أبها 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلنت جامعة بيشة اليوم نتائج القبول النهائية في برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي1442هـ ، حيث بلغ عدد المقبولين والمقبولات 4112 طالباً وطالبة بواقع 3684 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس و428 طالباً وطالبة في برامج الدبلومات.وهنأ رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي الطلبة المقبولين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة.يذكر أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة فتحت باب القبول خلال المدة من 22 - 27 ذي القعدة الماضي عبر البوابة الإلكترونية في 47 تخصصاً لمرحلة البكالوريوس و10 تخصصات في مرحلة الدبلوم في مختلف الكليات بمحافظة بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.// انتهى //17:09ت م0151