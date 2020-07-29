الحديدة08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.وتضمنت كسوة العيد توزيع 900 حقيبة تشمل 2,700 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 2,700 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.//انتهى//17:09ت م0153