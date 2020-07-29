الأحساء 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء الحملة الإرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بها مع قرب عيد الأضحى المبارك لأهمية تلك الشعيرة لدى جميع المسلمين .وأوضح المدير العام للمكتب المهندس إبراهيم الخليل أن هذه الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية، حيث تم وُزّعت وكُثّفت الكوادر البيطرية -متمثلةً في الإرشاد البيطري- بأسواق الماشية الدائمة والمؤقتة في المحافظة لتثقيف المواطنين والمقيمين بكيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توفرها فيها ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وذلك من خلال الرد على استفسارات الجمهور ورفع الوعي لدى مرتادي أسواق المواشي .من جانبه بيّن نائب مدير المكتب مدير إدارة الثروة الحيوانية الدكتور نبيل المسلم أن آلية التوعية والتثقيف هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة بسبب الجائحة، حيث اعتُمد (الباركود) المرفق مع المرشدين البيطريين (QR) الذي يوجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية، ومنع توزيع البروشورات الورقية وذلك لاتباع الاحترازات الوقائية للوقاية من انتشار العدوى .// انتهى//.17:16ت م0154