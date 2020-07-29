منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأطلقت وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عددًا من الرسائل الإرشادية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام خلال حج 1441هـ أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة ورمي الجمرات ، وذلك في إطار التعاون بين القطاعين لخدمة ضيوف الرحمن للسنة الثالثة على التوالي.وتم تصميم هذه الرسائل عبر مقاطع فيديو وتصاميم إنفوجرافيك باللغتين العربية والإنجليزية لتوعية حجاج بيت الله الحرام بالاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا لاسمح الله من أجل تسهيل تأديتهم لمناسك الحج بكل سلامة .وبثت "واس" هذه الرسائل عبر موقعها الإلكتروني www.spa.gov.sa ، وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، علاوة على حساب هيئة تطوير مكة المكرمة.وجرى إعداد الرسائل الإرشادية من قبل هيئة تطوير مكة المكرمة بأسلوب مبسط ليصل مفهومها إلى الحجاج من خلال تصاميم إنفوجرافيك إبداعية حولت النص المقروء إلى عروض مرئية جاذبة يُمكن استيعابها بوضوح وتشويق.// انتهى //17:22ت م0155