الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسدعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط : https://portal.mewa.gov.sa لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري ولخدمتهم بشكل أفضل.و حددت الوزارة مهلة 60 يوماً لتحديث بيانات المستفيدين عبر البوابة، موضحة أن الدعم في المرحلة القادمة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته في البوابة خلال المهلة الزمنية.// انتهى //17:29ت م0156