اقتصادي / "البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم لضمان استمرارية صرف الدعم
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط : https://portal.mewa.gov.sa لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري ولخدمتهم بشكل أفضل.
و حددت الوزارة مهلة 60 يوماً لتحديث بيانات المستفيدين عبر البوابة، موضحة أن الدعم في المرحلة القادمة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته في البوابة خلال المهلة الزمنية.
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17:29ت م
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