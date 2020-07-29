مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأقامت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام اليوم لقاء افتراضيا عبر خاصية الاتصال المرئي عن بُعد بعنوان" الأمن الصحي في الحج" ضمن برامج الإدارة العامة خلال موسم حج ١٤٤١هـ عبر مجلس شباب الرئاسة التحاوري .وافتتح اللقاء فضيلة مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي بحمد الله والثناء عليه، حيث أكد أن المملكة -حرسها الله- تولي عناية فائقة واهتماماً كبيراً للمجال الصحي ، وقد بذلت الغالي والنفيس من أجل صحة المواطن والمقيم ، حيث إن الدولة ـ رعاها الله ـ قامت بإنشاء مستشفيات ميدانية كبيرة وضخمة لمواجهة جائحة كورونا ، كما قامت بإنشاء عيادات مسح نشطة لفيروس كورونا كعيادة "تطمن" وعيادة "تأكد" وغيرها من الجهود المباركة التي تقوم بها هذه البلاد المباركة.وأكد النافعي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف تهتم بالجانب الاحترازي والصحي منذ بداية الجائحة حتى اليوم، كما جعلت للحجاج مسارات للطواف والسعي وذلك لتحقيق التباعد وأن يكون حجهم "بسلام آمنين" عبر مبادرة الرئاسة العامة "محترزون" و "جميعاً حذرون".بعد ذلك تحدث وكيل جامعة أم القرى للتطوير وريادة الأعمال وأستاذ العلوم الطبية والتطبيقية سابقاً الدكتور هاني غازي عن مفهوم الأمن الصحي وارتباطه بالوعي الثقافي ، وتحدث عن اهتمام الدولة -حرسها الله- بالجانب المهم من الأمن الصحي، وذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف تعد أُنموذجاً في التقيد بالإجراءات الاحترازية ، والاهتمام بالجانب الصحي لمقدمي الخدمة من منسوبيها، كما ذكر عددًا من الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتقيد بها الحاج ومقدمو الخدمة للحجاج والكثير من الدراسات والبحوث التي تقدمها مراكز الدراسات في جوانب الأمن الصحي.ثم تحدث بعد ذلك استشاري طب الأسرة ومشرف التطوير بالرعاية الصحية الأولية بالحرس الوطني بجدة وعضو المجلس العلمي لتخصص طب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالرياض الدكتور محمد بن سعيد الغامدي عن مفهوم طب الأسرة وأهميته وأنه من التخصصات المهمة في الجانب الطبي في تحقيق الأمن الصحي ، إذ هو نوع من أنواع الأمن إلى جانب الطب المجتمعي ، مبينًا أن طب الأسرة يستفيد منه جميع فئات المجتمع بما فيهم الحجاج ، كما تحدث عن مرض كوفيد ١٩ (كورونا) واحتمالات الإصابة به ، و إجراءات العزل المنزلي وماهي إجراءات المخالط ، والاحترازات الأساسية التي ينبغي لكل فرد الاعتناء بها لتكون له وقاية بعد حفظ الله ، والخدمات الصحية المتوفرة أثناء التنويم وأثناء الحجر.بعد ذلك أتيحت الفرصة للحضور للمشاركة في اللقاء وطرح الأسئلة على ضيوف اللقاء.// انتهى //17:42ت م0157