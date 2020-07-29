عمّان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الكوسوفية ميلزا هاراديناي، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة جائحة كورونا المستجد، والتطورات الإقليمية.وأكدا الحرص المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والدفاعية، وفي جهود مكافحة الإرهاب، واستمرار العمل من أجل استكمال التوقيع على اتفاقيات ثنائية للتعاون بين البلدين.// انتهى //18:57ت م0178