بغداد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساغلق مؤشر" البورصة" العراقية على ارتفاع بنسبة 1.82% , متوقفا عند 451.99 نقطة.وشهدت جلسة اليوم ارتفاع اسهم 19 شركة، فيما انخفضت اسهم 5 شركات, لتحافظ 8 شركات على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,164,995,445 سهما, بقيمة 567,442,803 دينارا عراقيا, تحصلت من خلال ابرام 438 صفقة, شملت 32 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مدرجة في البورصة.// انتهى //18:59ت م0180