اقتصادي / البورصة العراقية تغلق على ارتفاع
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
بغداد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
اغلق مؤشر" البورصة" العراقية على ارتفاع بنسبة 1.82% , متوقفا عند 451.99 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم ارتفاع اسهم 19 شركة، فيما انخفضت اسهم 5 شركات, لتحافظ 8 شركات على اسعار اسهمها.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,164,995,445 سهما, بقيمة 567,442,803 دينارا عراقيا, تحصلت من خلال ابرام 438 صفقة, شملت 32 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مدرجة في البورصة.
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18:59ت م
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