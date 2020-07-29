بغداد 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 118300 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 4603, فيما تم تسجيل 2399 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 83461 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 30236 , منهم 433 في العناية المركزة.// انتهى //19:02ت م0185