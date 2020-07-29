القاهرة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأكد رئیس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر استطاعت تحقيق تطور في المؤشرات الاقتصادية عن العام الماضي رغم جائحة كورونا، لافتاً النظر إلى أن الأرقام تؤكد وجود تحسن في أداء الاقتصاد المصري وهو ما ذكرته المؤسسات الدولية في تقاريرها .وأشاد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بما أعلنته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بشأن الإبقاء على تصنيف مصر عند "B+" وتوقعها بأن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، وأن يتعافى النمو إلى 5.5% في السنة المالية 2022 .وأشار إلى أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا سيجبر الحكومة على اتخاذ الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها في بداية الأزمة، مشددا على ضرورة اتباع كافة سبل الوقاية والحماية للحفاظ على انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس .// انتهى //19:13ت م0186