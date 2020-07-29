أبوظبي في 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسرحبت دولة الإمارات باعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني إطلاق عملية السلام، مشيدة بالهدنة الجديدة في أفغانستان.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان دعمها وتأييدها لمحادثات السلام، حقنا لدماء المدنيين الأبرياء من أجل التنمية الشاملة والازدهار، وتحقيق رفاهية شعب أفغانستان الصديق.وأعربت عن أملها في أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة، بما يمكّن من تمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.// انتهى //19:15ت م0187