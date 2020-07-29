المنامة في 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واستلقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية جمهورية كينيا ريتشيل أومامو .وبحثا خلال الاتصال علاقات التعاون وسبل تنميتها وتطويرها بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:15ت م0188