الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسثمنت جمهورية جيبوتي الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وأعرب معالي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن ترحيب بلاده وتفاؤلها بما توصل إليه الأشقاء في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض، راجياً أن يصب هذا الاتفاق الأخير في صالح شعبهم الذي يتوق للاستقرار.وحيا معاليه جهود قيادة المملكة التي بُذلت لرعاية هذا الاتفاق والوصول إليه.// انتهى //19:17ت م0190