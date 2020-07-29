عام / الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
عمّان 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1187 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر الحدود، مبينا في نفس الوقت تسجل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1066 حالة.
// انتهى //
19:22ت م
0192