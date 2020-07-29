سكاكا 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسقامت أمانة منطقة الجوف بتعقيم وتطهير 338 من الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة.كما قامت الأمانة وبلدياتها وبتوجيه من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان بتنظيف وتعقيم مداخل وساحات 338 جامعاً ومسجداً التي ستؤدى فيها صلاة عيد الأضحى المبارك ، إضافة إلى تهيئة كافة الخدمات مثل دورات المياه والتكييف، لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك، تفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية وفق رؤية المملكة 2030 .//انتهى//20:03ت م0200