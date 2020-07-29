الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساختتمت أمس، ندوة عربية افتراضية بعنوان (آليات الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات), على هامش اعمال مجموعة تواصل العمال (L20) بدول العشرين التي ترأسها اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية هذا العام.وقد شارك في الندوة رئيس مجموعة التوظيف بمجموعة العشرين وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور احمد الزهراني ومدير عام منظمة العمل العربية، ، وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ، إضافةً إلى مشاركة عدد من رؤساء الاتحادات العمالية العربية، وأيضاً عدد من أصحاب رؤساء مجموعات التواصل بمجموعة العشرين.وتضمنت الندوة مناقشة عدد من المحاور تمثلت في تقديم كلمة ترحيبية قدمها رئيس مجموعة تواصل العمال رئيس اللجنة الوطنية بالمملكة المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، تلتها مداخلة لوكيل وزارة الموارد البشرية بالمملكة حول الدور التشريعي للحكومات في رسم سياسات الحماية الاجتماعية أثناء الأزمات.كما قدم مدير عام منظمة العمل العربية وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية مداخلة حول دور المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز المعايير الدولية لمواكبة الأحداث، تلتها مداخلة لرئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول الدور المنوط بمنظمات العمال أثناء الجوائح والأزمات.وتضمنت الجلسة الختامية لأعمال الندوة مداخلات لممثلي مجموعات التواصل بمجموعة العشرين وعدد من الاتحاد العمالية العربية لاستعراض مساهماتها في تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية أثناء أزمة تفشي جائحة كورونا.//انتهى//20:08ت م0201