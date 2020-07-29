سكاكا 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، برئاسته وعضوية مساعديه وعدد من مديري ومديرات الإدارات المعنية.وتتولى اللجنة تنفيذ عدد من المهام منها " جاهزية الميدان التعليمي وخطة العودة للمدارس استعداداً للعام الدراسي 1442هـ، تطبيق نماذج العودة للدراسة، اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في جميع مدارس المنطقة، جاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، كذلك استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة، اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية، تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة".// انتهى //20:38ت م0203