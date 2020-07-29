الدمام 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان "أفلام السعودية" عن تخصيص الدورة السادسة من المهرجان للعرض بشكل افتراضي بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر 2020م، حيث سيقدم المهرجان برامجه للجمهور من خلال البث المباشر عبر الإنترنت والتي تتضمن عروض الأفلام، واللقاءات مع صناع الأفلام، وندوات وورش متخصصة، وذلك ضمن أجواء تفاعلية تجمع صنّاع الأفلام والمهتمين بالمجال، وفي إطار رقمي يسمح للجمهور بالمتابعة والتصويت على مجموعة من جوائز المهرجان.وبينت اللجنة أن قرار بث المهرجان رقمياً عبر الإنترنت جاء بعد دراسة الظروف الراهنة وما يرتبط بها من قيود احترازية قد لا تتيح للكثيرين حضور فعاليات المهرجان والاستفادة من برامجه. ومن المقرر أن يتم الإعلان في الفترة القريبة المقبلة عن قائمة الأفلام والسيناريوهات المقبولة في دورته الاستثنائية، إضافة إلى تفاصيل المسابقات والورش والبرامج الموازية.ويهدف مهرجان "أفلام السعودية" منذ دورته الأولى عام 2008م إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، في أجواء سينمائية محفزة.// انتهى //20:38ت م0204