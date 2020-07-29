الشقيق 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واستفقد رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي ورئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي ورئيس المجلس البلدي غريب ياسين اليوم، الاستعدادات في نقاط الذبح لاستقبال المضحين وتقيدهم بالإجراءات الاحترازية ضمن خطتها لهذا العام .وجرى خلال الجولة الاطلاع على جهود البلدية من تعقيم وتطهير للمرافق العامة بالواجهة البحرية والجلسات ، إضافة إلى الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة وإنارة وتزيين الشوارع.// انتهى //20:46ت م0206