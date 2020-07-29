الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسدعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عموم المستفيدين من الخدمات البلدية إلى المشاركة بالرأي حول مسودة الاشتراطات البلدية الجديدة المتعلقة بأنشطة صوالين الحلاقة والتزيين النسائي، وذلك عبر منصتها التفاعلية " بلدي ".ويأتي هذا التحديث للاشتراطات في نشاط التزيين النسائي وصالونات الحلاقة، ضمن حزمة من الأنشطة التي تعمل الوزارة على تحديث اشتراطاتها، لتكون أكثر مواكبة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، وعنصرا ممكنا لتحقيق أهدافها في تشجيع الاستثمار، وضبط عملية التطوير، مما يحقق الأثر الإيجابي على البيئة العمرانية، والنسيج الحضري للمدن ، وعاملاً مساعداً في تحسين بيئة العمل داخل النشاط .وحددت الوزارة للراغبين المشاركة بالرأي حول هذه الاشتراطات الدخول على الرابط التالي لنشاط التزيين النسائي: https://qarar.balady.gov.sa/draft-details/957، والرابط https://qarar.balady.gov.sa/draft-details/967 لنشاط صالونات الحلاقة.يذكر أن منصة "قرار" هي منصة إلكترونية مُبتكرة تهدف إلى الحصول على مساندة المجتمع في مناقشة الأنظمة والتشريعات قبل تنفيذها بطريقة تفاعلية تضمن وصول صوت المستفيد بكل يسر وسهولة.// انتهى //20:47ت م0209