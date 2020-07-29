الوجه 07 ذو الحجة 1441هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأكملت بلدية محافظة الوجه استعداداتها لاستقبال موسم عيد الأضحى من خلال تجهيز المنتزهات والشواطئ الساحلية لاستقبال الزوار, بالإضافة إلى تجهيز مسلخ البلدية وتكثيف أعمال المراقبة على النظافة اليومية وتنظيف وتهيئة مصليات العيد بالمحافظة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن البلدية تواصل جولاتها الرقابية على المطابخ والمحلات والمطاعم وأماكن تقديم الخدمات والتأكيد على رفع مستوى الجودة وإلزام صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات بإبراز قائمة الأسعار المعتمدة التي يجري العمل بها طوال العام, والتأكيد على الشهادات الصحية للعمال والاشتراطات الخاصة وتهيب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية .// انتهى //20:47ت م0210