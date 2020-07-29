منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسنشرت قناة دارة الملك عبدالعزيز على اليوتيوب فيلمًا ملونًا باللغة العربية بعنوان "الحج إلى بيت الله" هو أحد مقتنياتها المبكرة، حيث أظهرت مشاهد الفيلم الذي يعود إلى العام 1383هـ الموافق 1964م مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في مناظر تجعل نتيجة المقارنة بين ماضيها وحاضرها الآن كبيرة بفضل الاهتمام المتزايد والرعاية المتصاعدة من الدولة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.وظهر الملك فيصل بن عبدالعزيز -ولي العهد آن ذاك- في مشاهد عدة، منها وهو يستقبل رؤساء بعثات الحج من العالم مرحبًا بهم باسمه واسم الدولة حكومة وشعبًا، وكذلك وهو يشارك في غسل الكعبة مع عدد من الحجاج، كما ظهر - رحمه الله - وهو يودّع الحجاج قافلين إلى بلدانهم ثم يسير -وهو يقرأ إحدى الأوراق المقدمة من بعض المواطنين- إلى المسجد الحرام لأداء صلاة الظهر، وكان مسؤولاً مباشرًا عن الإشراف على سير شؤون الحج والحجاج بتكليف من الملك سعود بن عبدالعزيز لظروفه الصحية.وقصّ الفيلم -الذي أنتجه الصفوح النعمان- قصة فرض الحج على المسلمين منذ عهد النبي إبراهيم عليه السلام منذ أن ترك زوجته وابنه إسماعيل في وادٍ غير زرع في مكة المكرمة حتى أذّن بالحج في الناس كما أمره الله عز وجل، كما وثّق وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية على بساطتها آن ذاك، ومنها طائرات للخطوط الجوية العربية السعودية تحط في مطار جدة معلقًا: «كل دقيقتين تحط طائرة ناقلة للحجاج»، ليعكس العدد الهائل الذي وصل إليه عدد الحجاج مُقدرًا هذا العدد ب"مليون حاج"، كما شمل مشهدًا لحجاج ينزلون من سفينة كُتب عليها "كوالالمبور".وشمل الفيلم أيضا مشاهد وصورًا للحجاج وهم يؤدون مناسك الحج، ويتنقلون بالحافلات وراجلين بين منى ومزدلفة وعرفات، أظهرت عظمة الحج كأول مؤتمر بشري سنوي في التاريخ، حتى إن المسجد الحرام لا يخلو دقيقة واحدة -منذ أن فُرض الحج من آلاف السنين- من مصلٍ أو طائف.ويعكس هذا الفيلم -الذي أُنتج منذ حوالي 57 عاما- تلك الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين والحج والمشاعر المقدسة والمتواصلة إلى اليوم، وفي كل عام يكون هناك جديد ومزيد.مما يذكر أن دارة الملك عبدالعزيز منذ حوالي ربع قرن أنشأت مركزًا لتوثيق الصور والأفلام التاريخية يتكون من عدد كبير من هذه المصادر التاريخية، وتشارك في نشر الصور والأفلام منذ ذلك الوقت كل موسم حج لتؤرخ لتاريخ الحج وتاريخ الحرمين الشريفين.ودعت دارة الملك عبدالعزيز الراغبين بمشاهدة المادة الفلمية الوثائقية التاريخية إلى الدخول على الرابط: https://youtu.be/wbh7pqRhM14 .// انتهى //20:58ت م0211