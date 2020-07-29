نجران 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبد الله العشوي، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (34) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.// انتهى //21:48ت م0224