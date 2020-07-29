مكة المكرمة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بالقنفذة 150 أضحية للأسر المستفيدة من خدماتها ذات الأولوية من أسر الأيتام والمطلقات والسجناء والفقراء ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من مشروع أضحية العيد.وأوضح رئيس الجمعية محمد صالح الزبيدي أن المشروع يأتي كل عام لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة والسرور على المستفيدين الذين لا يستطيعون شراء الأضحية ومواساتهم بأقرانهم في المجتمع ،حيث سُلّمت الأضاحي للمستفيدين بالمستودع التابع للجمعية وفق التدابير والإجراءات الاحترازية التي تحقق التباعد الجسدي لسلامة المستفيدين والعاملين مقدما شكره لكل من أسهم في دعم هذا المشروع الذي يدل على تكاتف وتعاون المجتمع الواحد ولوحدة العمل التطوعي بالجمعية على جهودهم، في تنظيم تحميل الأضاحي في المركبات دون الحاجة لنزول المستفيد من مركبته.// انتهى //21:49ت م0225