الجبيل 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسكثّفت بلدية محافظة الجبيل جولاتها الرقابية على المحال التجارية والمطاعم والمخابز والمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن البلدية جهزت الحدائق العامة والمتنزهات وتزيين الميادين والشوارع الرئيسة بالعقود المضيئة بالمحافظة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين، وهيأت مصليات العيد والساحات المحيطة لتكون جاهزة لاستقبال المصلين، ووضعت خطة عمل لأعمال النظافة خلال إجازة العيد .وأضاف، أن البلدية وضعت خطة عمل لسوق الأغنام قبل عيد الأضحى لضمان الذبح وفقاً للاشتراطات الصحية السليمة والقضاء على الذبح العشوائي من قبل الجزارين خارج المسلخ، وشددت الرقابة على محلات الجزارة والمطابخ بالمحافظة لضبط أي مخالفات والتأكد من حصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض وأن جميع الذبائح المعروضة مذبوحة بطريقة صحية وعليها أختام البلدية.وأشار الدويش إلى أن البلدية واصلت جهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات المنازل والأسواق، ونفذت عدداً من الإجراءات الاحترازية في الكورنيش والحدائق العامة ومنها تعقيم وتغسيل كراسي الجلوس وألعاب الأطفال بشكل عام لحماية مرتاديها، مؤكداً مواصلة إدارات البلدية التي تستدعي الحاجة لعملها في العيد جولاتها الميدانية استعدادًا لاستقبال الزوار.// انتهى//.21:49ت م0226