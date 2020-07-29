هروب 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واساستنفرت بلدية محافظة هروب ، جهودها وإمكاناتها لفتح الطرق من الأتربة والأحجار المتساقطة جراء الحالة المطرية التي تتأثر بها أغلب مناطق المملكة حالياً ومنطقة جازان خصوصاً.وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عبدالله الحكمي أن البلدية شكلت فريقا للطوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومباشرتها، مبيناً أن عملية إزالة تساقط الصخور بالطرق والشوارع الرئيسة وتفقد أعطال الإنارة لا تزال متواصلة.وأكد الحكمي جاهزية البلدية لأي طارئ -لا قدّر الله-، حيث يعمل فريق الطوارئ على مدار الساعة، وتقوم غرفة عمليات باستقبال البلاغات والتعامل معها في وقت قياسي .// انتهى //21:56ت م0229