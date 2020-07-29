بروكسل 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأوضح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أن إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حول انتشار القوات الأمريكية في أوروبا يؤكد استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو والأمن الأوروبي.وقال ستولتنبيرغ في بيان من بروكسل بشأن وضع القوات الأمريكية في أوروبا: إن السلام والأمن في أوروبا مهمان لأمن ورخاء أمريكا الشمالية، وبينما نواجه عالماً لا يمكن التنبؤ به نكون أقوى وأكثر أماناً عندما نقف معاً.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تشاورت عن كثب مع جميع حلفاء الناتو قبل الإعلان اليوم.// انتهى //21:57ت م0230