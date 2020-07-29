الباحة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف بعدد من المواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والأمير حسام ، وبني ظبيان . والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، والثروة الوطني، والخلب ، والفراشة .سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //21:58ت م0231