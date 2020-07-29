الجزائر 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجّلت الجزائر 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 29229 حالةً.وأشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر خلال مؤتمرها الصحفي اليوم إلى إحصاء 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1186 وفاة، ومغادرة 359 شخصاً المستشفيات بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19592 حالةً.// انتهى //22:01ت م0232