الوجه 08 ذو الحجة 1441هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس‎كثّفت بلدية محافظة ضباء جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال إجازة عيد الأضحى على المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية ومطابخ الولائم, أسفرت عن توجيه 28 إنذارا ومصادرة وإتلاف 15 كيلو جراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق محلين وإيقاف ( 4) من العمالة لا يحملون شهادات صحية, من خلال 30 جولة رقابية نفذها مراقبو قسم صحة البيئة بالبلدية.‎وأكد رئيس البلدية الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان استمرار أعمال الرقابة طيلة إجازة العيد وجاهزية مسالخ المحافظة لاستقبال الأضاحي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية, والتشديد على العاملين بالمسلخ بمضاعفة الجهود .//انتهى //22:02ت م0233