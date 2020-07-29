أملج 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسأنهت بلدية محافظة أملج استعداداتها للإجازة عيد الأضحى, وذلك بتجهيز الأماكن العامة المنتشرة في المحافظة خاصة المتنزهات البحرية والحدائق التي يقصدها السياح والأهالي .وأوضح رئيس البلدية المهندس غازي محمد العتيبي أن البلدية حرصت على تجهيز الشواطئ بالخدمات التي يحتاجها السواح والأهالي لتعكس الجمال الطبيعي للمحافظة , كما تم زيادة براميل النفايات خاصة في منطقة الكورنيش والشاطئ الجنوبي وشاطئ الدقم السياحي التي عادة ما تكون هذه الأماكن مقصد للسائح , إضافة للحدائق العامة المنتشرة في المحافظة .وأضاف أن البلدية وضعت جدولة زمنية لرش المبيدات الحشرية خاصة في الحدائق والمتنزهات , وفي نفس الوقت قامت البلدية بتكثيف جولاتها الرقابية اليومية والمفاجئة على المطاعم والبوفيهات والبقالات والمقاهي خاصة التي تقع على الطريق الدولي الذي يشهد كثافة مرورية عالية، كذلك البوفيهات والمطاعم المنتشرة حول الأماكن السياحية , بالإضافة لعمل صيانة للألعاب المنتشرة في المنتزهات وأعمدة الإنارة وعدادات الكهرباء , وذلك حرصاً على خدمة و راحة المواطن والزائر .// انتهى //22:02ت م0234