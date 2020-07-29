صامطة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واستواصل أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة ، أعمال الصيانة وتركيب الزينة واللوحات ، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى.وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي ، أن البلدية كثفت من أعمال التنظيف والتطهير وتعقيم الأماكن والحدائق العامة ، وصيانة جميع الفوانيس واستبدال التالف منها وفق التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات.// انتهى //22:03ت م0235