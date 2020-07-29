عام / أمانة جازان تواصل أعمال الصيانة وتركيب الزينة بمركز القفل
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
صامطة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس
تواصل أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة ، أعمال الصيانة وتركيب الزينة واللوحات ، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى.
وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي ، أن البلدية كثفت من أعمال التنظيف والتطهير وتعقيم الأماكن والحدائق العامة ، وصيانة جميع الفوانيس واستبدال التالف منها وفق التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات.
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22:03ت م
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