الرياض 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسبدأت الصحة اليوم الأربعاء تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #خطة_الدفاع في العيد، وذلك تزامناً مع قرب عيد الأضحى ومايتخلله من مناسبات اجتماعية ولقاءات أسرية ، حيث تهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع كافة بأهمية الاستمرار في التقيد بالاحترازات الوقائية والحرص على عدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع أهمية غسل اليدين وتعقيمهما والاهتمام بالنظافة الشخصية ولبس الكمامات .وتتضمن الحملة عددا من التصاميم والإنفوجرافيك ومقاطع الفيديو التوعوية اللتي ستُنشر في حساب الصحة على "تويتر" وعبر المنصة التوعوية # عش بصحة.ويمكن الاطلاع على الفيديو التوعوي عبر الرابط : https://twitter.com/SaudiMOH/status/1288514330846203906?s=20 .// انتهى //22:18ت م0236